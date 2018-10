Negócios TV Negócios explica o que está o Novo Banco à espera A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica o que está o Novo Banco à espera 4 0 Ler mais tarde 14:43

As grandes operações de vendas de crédito e imóveis do Novo Banco podem trazer pressões negativas para a instituição, que espera compensá-las com uma descida de exigência de capital do Banco Central Europeu. Diogo Cavaleiro, jornalista do Negócios, explica o que está em causa.