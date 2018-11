Negócios TV Negócios explica o que falta para o BCP decidir dividendos A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica o que falta para o BCP decidir dividendos 2 0 Ler mais tarde 13:38

O BCP - e não só – espera pelo BCE. Os bancos aguardam avaliação de supervisão individual de Frankfurt, que pode definir se têm maiores ou menos exigências de capital a cumprir. A CGD também coloca esta avaliação nos passos que tem de dar antes de dar dividendos ao Estado. Aliás, o Novo Banco até conta com uma folga na avaliação do BCE para conseguir limitar a convocatória ao Fundo de Resolução, à luz do mecanismo de capital contingente. O jornalista do Negócios, Diogo Cavaleiro, explica o assunto.