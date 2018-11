Negócios TV Negócios explica o que os partidos querem mudar no Orçamento A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica o que os partidos querem mudar no Orçamento 0 0 Ler mais tarde 10:00

O debate ainda vai na fase da generalidade, mas os partidos já estão a avisar para o que querem mudar no Orçamento do Estado para 2019, quando começar a discussão de especialidade. A jornalista Margarida Peixoto destaca as medidas que têm merecido mais atenção dos deputados.