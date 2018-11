Negócios TV Negócios explica o que pode acontecer ao aumento das tributações autónomas A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica o que pode acontecer ao aumento das tributações autónomas 4 0 Ler mais tarde 14:35

A subida das taxas de tributação autónoma, uma das medidas do Orçamento do Estado que mais afecta as empresas, arrisca-se a ficar pelo caminho. Susana Paula, jornalista do Negócios, explica como é que o PCP pode baralhar as contas do Executivo.