Negócios TV Negócios explica o que pode mudar no acesso do fisco às contas bancárias A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica o que pode mudar no acesso do fisco às contas bancárias 0 0 Ler mais tarde 14:35

Fisco com acesso automático às contas bancárias? Como poderá funcionar A proposta vetada em 2016 por Marcelo Rebelo de Sousa para permitir que o Fisco passe a receber, de forma automática, informações sobre as aplicações financeiras acima de 50 mil euros, vai ser retomada. Elisabete Miranda, redactora principal no Negócios, explica-lhe o que estará em causa, se, desta vez, o Presidente da República lhe der luz verde.