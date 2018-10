Negócios TV Negócios explica o que quer o Governo para as pensões antecipadas A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica o que quer o Governo para as pensões antecipadas 2 0 Ler mais tarde 16:14

O ministro Vieira da Silva anunciou que quer limitar as pensões antecipadas a quem aos 60 anos já tenha 40 anos de descontos. Catarina Almeida Pereira, jornalista do Negócios, explica as implicações do anúncio do ministro.