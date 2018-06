Negócios TV Negócios explica o que se está a passar no malparado da banca A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica o que se está a passar no malparado da banca 1 0 Ler mais tarde 19:03

Os grandes bancos nacionais afectados pelo malparado reforçaram as coberturas, por via das imparidades, sobre estes créditos problemáticos. Diogo Cavaleiro, jornalista do Negócios, explica o processo.