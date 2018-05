Negócios TV Negócios explica o que se quer mudar nas heranças em Portugal A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica o que se quer mudar nas heranças em Portugal 0 0 Ler mais tarde 15:37

Em Portugal, as heranças obedecem a uma divisão rígida, onde os laços familiares se sobrepõem à vontade de quem acumulou o património. O PS apresenta esta quinta-feira uma proposta onde rompe um pouco com esta lógica, como lhe explica Elisabete Miranda, redactora principal no Negócios.