Negócios TV Negócios explica o que vai acontecer com a lei da preferência dos inquilinos

O PS, o Bloco e o PCP vão ter de se entender sobre as alterações a fazer à lei que reforça os direitos dos inquilinos na venda das casas e que foi esta semana vetada por Marcelo Rebelo de Sousa. Filomena Lança, redactora principal do Negócios explica quais as principais questões para as quais os deputados vão ter se pôr de acordo.