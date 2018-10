Negócios TV Negócios explica o que vai mudar na energia com o Orçamento do Estado A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica o que vai mudar na energia com o Orçamento do Estado 0 0 Ler mais tarde 15:51

A extensão da contribuição extraordinária às renováveis, a subida da taxa do carvão e a redução do IVA na potência contratada são algumas das medidas previstas no Orçamento do Estado para o sector da energia. Sara Ribeiro, jornalista do Negócios explica o que vai mudar.