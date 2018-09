Negócios TV Negócios explica o que vai mudar nos trespasses A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica o que vai mudar nos trespasses 0 0 Ler mais tarde 10:00

Com as alterações propostas à lei das rendas, os trespasses voltam a estar na ordem do dia e podem mesmo voltar a ser apetecíveis, uma vez que os novos inquilinos vão ganhar novos direitos no que toca à permanência no imóvel. Filomena Lança, redactora principal do Negócios, explica as alterações em curso.