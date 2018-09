Negócios TV Negócios explica os desafios da banca no futuro A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica os desafios da banca no futuro 0 0 Ler mais tarde 14:42

As fintech e as grandes tecnológicas estão a prestar serviços bancários. Os bancos também diversificam negócios para outros sectores. O futuro é uma incógnita e tem de ser preparado. Mas há alertas sobre o presente para respeitar. Diogo Cavaleiro, jornalista do Negócios, explica o que está em causa.