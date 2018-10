Negócios TV Negócios explica peso do turismo em Lisboa A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica peso do turismo em Lisboa 0 0 Ler mais tarde 16:15

O peso do sector do turismo e viagens na riqueza gerada em Lisboa é de apenas 5,7%, abaixo da média nacional, que se cifra em 6,8%. Isso faz da capital portuguesa uma cidade com “baixa intensidade relativa do turismo”, segundo o World Travel & Tourism Council. O peso de Lisboa no PIB nacional gerado pelo turismo tem vindo a diminuir, refere ainda o relatório. Até 2027, o turismo deverá criar cerca de 92 mil novos postos de trabalho, devendo naquele ano empregar quase meio milhão de pessoas.