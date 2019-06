Negócios TV Negócios explica porque há falta de pessoal no SNS se nunca houve tantos médicos e enfermeiros A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica porque há falta de pessoal no SNS se nunca houve tantos médicos e enfermeiros 0 0 Ler mais tarde 14:00

Apesar do aumento do número global de profissionais nesta legislatura, o SNS continua com um défice grave de recursos humanos. João d’Espiney, jornalista do Negócios, explica o que está em causa.