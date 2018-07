Negócios TV Negócios explica porque melhoria do emprego dá folga orçamental A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica porque melhoria do emprego dá folga orçamental 0 0 Ler mais tarde 17:41

A taxa de desemprego caiu em Maio para 7%, surpreendendo face à previsão inicial do Instituto Nacional de Estatística. Em Junho deverá voltar a cair, para 6,7%, e o Executivo já assume que o valor anual deverá ficar melhor do que a meta do Governo. A jornalista Margarida Peixoto explica porque é que o ministro das Finanças, Mário Centeno, também tem razões para sorrir.