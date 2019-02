Negócios TV Negócios explica principais argumentos de Mexia sobre as rendas da enregia A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica principais argumentos de Mexia sobre as rendas da enregia 0 0 Ler mais tarde 14:59

António Mexia foi à Assembleia da República, para ser ouvido pela comissão parlamentar de inquérito que está a tentar perceber se os produtores de eletricidade, em particular a EDP, recebem ou não rendas excessivas da parte do Estado. A jornalista Ana Batalha Oliveira resume os principais argumentos apresentados por Mexia e fala de outra das questões em destaque, as ligações ao ex-ministro da economia, Manuel Pinho.