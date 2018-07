Negócios TV Negócios explica qual o papel da negociação colectiva nos contratos a prazo A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica qual o papel da negociação colectiva nos contratos a prazo 0 0 Ler mais tarde 17:46

A proposta do Governo restringe os limites à contratação a prazo mas também a forma como os acordos entre empregadores e sindicatos podem alterar ou afastar estas regras. Catarina Almeida Pereira, jornalista do Negócios, explica o que está em causa na proposta que vai a votos no próximo dia 18.