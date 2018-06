Negócios TV Negócios explica quando é que baixa o imposto sobre os combustíveis A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica quando é que baixa o imposto sobre os combustíveis 0 0 Ler mais tarde 16:31

O Parlamento aprovou na generalidade uma proposta do CDS-PP para reduzir o imposto sobre os produtos petrolíferos, retirando-lhe o adicional introduzido em 2016 de cerca de seis cêntimos por litro. No entanto, não é líquido que a alteração seja para já. Filomena Lança, redactora principal do Negócios, explica o que pode acontecer daqui para a frente.