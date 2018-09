Negócios TV Negócios explica quanto custa baixar o IVA na electricidade A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica quanto custa baixar o IVA na electricidade 0 0 Ler mais tarde 14:10

Reduzir o IVA da electricidade é uma das bandeiras do Bloco de Esquerda para o Orçamento do Estado de 2019. O Governo fez as contas e diz que baixar o imposto sobre a electricidade, mas também o gás, custaria cerca de 500 milhões de euros. O editor executivo do Negócios, Manuel Esteve, explica-lhe o que está em causa.