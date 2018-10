Negócios TV Negócios explica quem paga o imposto de selo no crédito à habitação em Portugal A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica quem paga o imposto de selo no crédito à habitação em Portugal 0 0 Ler mais tarde 19:09

O Supremo Tribunal espanhol revelou, na passada quinta-feira, uma decisão que representa uma mudança radical na prática seguida até agora: é aos bancos que cabe o pagamento do imposto do selo sobre o crédito à habitação. Um revés que pode ter um impacto de quatro mil milhões de euros para as instituições espanholas, segundo a Moody’s. Um dia depois, o tribunal revelou que vai avaliar a sua decisão. Esta discussão poderia também ter lugar em Portugal?