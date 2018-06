Negócios TV Negócios explica relatório do Tribunal de Contas sobre a TAP A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica relatório do Tribunal de Contas sobre a TAP 0 0 Ler mais tarde 17:51

O Tribunal de Contas concluiu, numa audtoria à reprivatização e recompra de acções da TAP, que com a operação que assegurou 50% da companhia aérea à Parpública o Estado recuperou o controlo estratégico mas perdeu direitos económicos e assumiu maiores responsabilidades na capitalização e no financiamento da empresa. Maria João Babo, jornalista do Negócios, explica as conclusões do tribunal.