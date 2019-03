Negócios TV Negócios explica resultados da TAP em 2018 A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica resultados da TAP em 2018 2 0 Ler mais tarde 20:43

A companhia aérea portuguesa passou de lucros de 21 milhões de euros em 2017 para prejuízos de 118 milhões no ano passado. Maria João Babo, jornalista do Negócios, explica as razões das perdas da TAP.