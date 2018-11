Negócios TV Negócios explica se a geringonça melhorou os rendimentos das famílias A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica se a geringonça melhorou os rendimentos das famílias 0 0 Ler mais tarde 15:19

Há três anos, PS, BE e PCP uniram-se com o objectivo de devolver rendimentos às famílias. Agora, Mário Centeno, ministro das Finanças, diz que o país está melhor porque as pessoas estão melhores. Será? A jornalista Margarida Peixoto ajuda a perceber o que dizem os números.