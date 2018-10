Negócios TV Negócios explica situação política no Brasil A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica situação política no Brasil 0 0 Ler mais tarde 15:11

As eleições presidenciais brasileiras têm lugar já este domingo com um país partido ao meio entre eleitores anti-Bolsonaro e brasileiros anti-PT. Mais do que a eleição propriamente dita, os brasileiros temem o dia seguinte. O jornalista David Santiago enquadra a situação que se vive no Brasil.