Os preços do petróleo estão em máximos de 2014. A jornalista Rita Atalaia explica de que forma as sanções que os EUA vão impor ao Irão e a quebra das reservas norte-americanas podem levar as cotações da matéria-prima para os 100 dólares por barril.