"Obras na ala pediátrica arrancam até ao final do ano"

Fernando Araújo garante que as obras na ala pediátrica do São João vão mesmo arrancar até ao final do ano e estima que entre em funcionamento em 2021.