Após a queda do Governo e a renúncia de Mariano Rajoy, o líder do Partido Popular está por escolher. As eleições são a 5 de Julho. A campanha eleitoral começa esta quarta-feira. São já seis os candidatos.

