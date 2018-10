Negócios TV Pacote das rendas acessíveis arrisca ficar esvaziado, admite Ana Pinho A carregar o vídeo ... Negócios TV Pacote das rendas acessíveis arrisca ficar esvaziado, admite Ana Pinho 0 0 Ler mais tarde 10:20

A secretaria de Estado da Habitação, em entrevista ao Negócios e à Antena 1, lembrou que, se os partidos no Parlamento não aceitarem as isenções fiscais para os proprietários, o programa do arrendamento acessível no mercado privado fica esvaziado. O tema dos benefícios fiscais está a dividir os partidos à esquerda.