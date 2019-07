Negócios TV PAN disponível para diálogos com quem vencer legislativas, “seja o PS ou outro” A carregar o vídeo ... Negócios TV PAN disponível para diálogos com quem vencer legislativas, “seja o PS ou outro” 6 0 Ler mais tarde 15:12

O Pessoas-Animais-Natureza (PAN) mostrou-se hoje disponível para dialogar com o partido que vencer as eleições legislativas, com o objetivo de viabilizar um futuro Governo, "seja o Partido Socialista ou seja outro", mas não quer ser "um mero apontamento".