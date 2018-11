Negócios TV PAN elogia posição de Costa sobre tauromaquia A carregar o vídeo ... Negócios TV PAN elogia posição de Costa sobre tauromaquia 3 0 Ler mais tarde 14:02

O PAN elogiou hoje a posição do primeiro-ministro sobre as touradas, considerando que “António Costa saiu do armário” em relação ao tema, mas lamentou que tenha sido insuficiente para que os toureiros deixassem de estar isentos de impostos.