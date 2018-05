Negócios TV Papeleiras e Galp suportam bolsa A carregar o vídeo ... Negócios TV Papeleiras e Galp suportam bolsa 1 0 Ler mais tarde 17:59

A bolsa nacional fechou a sessão em alta, num dia em que o principal índice tocou no valor mais elevado desde Julho de 2015. Em destaque voltou a estar o sector do papel, com Navigator e Altri a tocarem em valores nunca antes registados. A Galp também atingiu máximos de mais de 10 anos, mas foi o BCP que mais impulsionou.