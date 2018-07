Negócios TV PCP reitera projecto patriótico anti-NATO e “cola” PS a PSD/CDS A carregar o vídeo ... Negócios TV PCP reitera projecto patriótico anti-NATO e “cola” PS a PSD/CDS 0 0 Ler mais tarde 15:27

O dirigente comunista João Ferreira reafirmou o "projeto próprio" do PCP para uma "política patriótica e de esquerda" e vincou diferenças com o PS convergente com PSD e CDS-PP, defendendo a dissolução da NATO.