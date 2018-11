Negócios TV PGR agiu com autonomia do poder político no caso de Manuel Vicente A carregar o vídeo ... Negócios TV PGR agiu com autonomia do poder político no caso de Manuel Vicente 0 0 Ler mais tarde 11:50

Jorge Miranda não acha que haja ingerência da política na justiça, nem mesmo no caso que envolveu Portugal e Angola, por causa do processo em que Manuel Vicente era arguido. A PGR no seu entender agiu com autonomia.