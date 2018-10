Negócios TV Pharol e BCP pressionam bolsa nacional A carregar o vídeo ... Negócios TV Pharol e BCP pressionam bolsa nacional 0 0 Ler mais tarde 04.10.2018

A bolsa nacional fechou em terreno negativo numa sessão de perdas generalizadas para as cotadas do PSI-20. Pharol, BCP e EDP Renováveis foram as cotadas que mais penalizaram.