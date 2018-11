Negócios TV Poluição do ar na Índia mata mais pessoas do que o terrorismo A carregar o vídeo ... Negócios TV Poluição do ar na Índia mata mais pessoas do que o terrorismo 3 0 Ler mais tarde 12:09

O especialista em políticas climáticas Siddharth Singh, que acaba de publicar o livro "The Great Smog of Índia", adverte que a poluição do ar é um "assassino silencioso" que mata mais pessoas do que o terrorismo no seu país.