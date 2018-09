Negócios TV Portugal concorda com a aplicação do artigo sétimo no processo disciplinar à Hungria A carregar o vídeo ... Negócios TV Portugal concorda com a aplicação do artigo sétimo no processo disciplinar à Hungria 0 0 Ler mais tarde 09:00

Portugal concorda com a aplicação do artigo sétimo do Tratado de Lisboa relativamente à Hungria e vai ser assim que vai votar no Conselho Europeu, quando estiver em cima da mesa a instauração de um processo disciplinar por violação do direito europeu, diz Augusto Santos Silva em entrevista ao Negócios e Antena1.