Negócios TV Profissionais a fazer 40 horas têm de receber trabalho suplementar

Os profissionais dos hospitais que estejam a fazer 40 horas de trabalho semanais depois do início do mês terão de receber horas extraordinárias, disse hoje o ministro da Saúde, lembrando que as unidades são obrigadas a cumprir a lei.