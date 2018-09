Negócios TV PSD acusa Costa de faltar à palavra sobre Infarmed, PM recusa "lições" de Negrão A carregar o vídeo ... Negócios TV PSD acusa Costa de faltar à palavra sobre Infarmed, PM recusa "lições" de Negrão 1 0 Ler mais tarde 16:48

O líder parlamentar do PSD acusou hoje o primeiro-ministro de “faltar à palavra” sobre a mudança do Infarmed para o Porto, com António Costa a prometer uma resposta escrita e recusar receber "lições" de Fernando Negrão nesta matéria.