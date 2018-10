Negócios TV PSD critica “pura negociata eleitoral”, PS aponta regresso “do discurso do Diabo” A carregar o vídeo ... Negócios TV PSD critica “pura negociata eleitoral”, PS aponta regresso “do discurso do Diabo” 0 0 Ler mais tarde 16:53

O PSD classificou hoje a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2019 como “pura negociata eleitoral” e acusou o Governo de querer “iludir os portugueses”, com os socialistas a apontarem que os sociais-democratas recuperaram “o discurso do Diabo”.