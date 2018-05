Negócios TV PSD questiona PM sobre Sócrates, Costa acusa Negrão de deslealdade institucional A carregar o vídeo ... Negócios TV PSD questiona PM sobre Sócrates, Costa acusa Negrão de deslealdade institucional 2 0 Ler mais tarde 16:24

O PSD arrancou hoje o debate quinzenal com perguntas a António Costa sobre a estratégia do PS em relação a José Sócrates, recebendo do primeiro-ministro a resposta da separação de poderes e a acusação de “deslealdade institucional”.