Negócios TV PSI-20 abre em alta ligeira 09:18

O grupo EDP e a Galp são os "pesos pesados" que se destacam no verde, num arranque positivo para a bolsa nacional. Do lado oposto do espectro, pesam as papeleiras.