PSI-20 abre em alta pela segunda sessão

Num dia positivo entre as principais praças europeias, a bolsa nacional não é excepção. O PSI-20 abre no verde, com a Jerónimo Martins à frente entre as cotadas com mais peso no índice.