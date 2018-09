Negócios TV PSI-20 arranca brando com Europa mista A carregar o vídeo ... Negócios TV PSI-20 arranca brando com Europa mista 0 0 Ler mais tarde 09:15

A bolsa nacional regista uma subida muito ligeira, em linha com as principais congéneres europeias, animada sobretudo pelas cotadas do grupo EDP e pela Jerónimo Martins.