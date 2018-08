Negócios TV PSI-20 cai pela primeira vez em cinco sessões A carregar o vídeo ... Negócios TV PSI-20 cai pela primeira vez em cinco sessões 1 0 Ler mais tarde 08:43

As cotadas do grupo EDP e o banco BCP pesam no desempenho do PSI-20, com perdas que se aproximam de 1%. Lisboa alinha-se na tendência europeia, num dia de fortes quebras.