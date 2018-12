Negócios TV PSI-20 cai perto de 0,5% com Galp a penalizar A carregar o vídeo ... Negócios TV PSI-20 cai perto de 0,5% com Galp a penalizar 2 0 Ler mais tarde 17:57

A bolsa nacional voltou a desvalorizar, numa sessão pouco definida entre as praças europeias. Por cá, a Galp e as papeleiras caíram mais de 1%, arrastando a índice nacional. Do lado oposto, destaque para a Pharol que disparou mais de 6,5%.