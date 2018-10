Negócios TV PSI-20 desliza e contraria bolsas europeias A carregar o vídeo ... Negócios TV PSI-20 desliza e contraria bolsas europeias 0 0 Ler mais tarde 17:58

A bolsa nacional não escapou às quedas e fechou a descer e a contrariar a tendência positiva, ainda que ligeira, que se vive no resto da Europa. Os sectores do retalho e do papel foram os principais responsáveis pela descida.