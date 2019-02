Negócios TV PSI-20 em queda com EDP Renováveis a descer 1,5% A carregar o vídeo ... Negócios TV PSI-20 em queda com EDP Renováveis a descer 1,5% 0 0 Ler mais tarde 09:03

Num dia em que a Europa segue no vermelho, Lisboa não é exceção. O PSI-20 segue com a larga maioria das cotadas a cair, com destaque para a Galp e a Jerónimo Martins. O BCP contraria, na primeira sessão após a apresentação de resultados.