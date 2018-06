Negócios TV PSI-20 perde mais de 0,5% após duas sessões em alta A carregar o vídeo ... Negócios TV PSI-20 perde mais de 0,5% após duas sessões em alta 3 0 Ler mais tarde 17:55

O PSI-20 fechou com a maioria das cotadas no vermelho, num dia em que o sentimento negativo é comum às várias praças europeias enquanto se assiste ao encontro entre os seus líderes. Jerónimo Martins pesou com uma quebra superior a 2%.