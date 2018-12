Negócios TV PSI-20 perde quase 1% com incerteza do Brexit A carregar o vídeo ... Negócios TV PSI-20 perde quase 1% com incerteza do Brexit 3 0 Ler mais tarde 17:54

Num dia de perdas para a generalidade das praças europeias, em Lisboa foram as papeleiras e a Galp a destacar-se no vermelho. Semapa e Altri deslizaram à volta de 5% e a petrolífera cedeu mais de 1,5%, alinhada com as quebras do petróleo.