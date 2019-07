Negócios TV PSI-20 segue abertura negativa das bolsas europeias A carregar o vídeo ... Negócios TV PSI-20 segue abertura negativa das bolsas europeias 0 0 Ler mais tarde 08:42

A Jerónimo Martins lidera as perdas da bolsa nacional, alinhando-se no vermelho com o também pesado BCP. O PSI-20 segue assim em queda, à semelhança da Europa.